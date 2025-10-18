На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер один из ведущих российских идеологов и публицистов Сергей Кара-Мурза

Философ Вахитов: скончался социолог и публицист Сергей Кара-Мурза
Сергей Пятаков/РИА Новости

На 87-м году жизни умер советский и российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза, широко известный работами о манипуляции общественным сознанием и трансформациях российского общества. Об этом сообщил философ Рустем Вахитов в своем Telegram-канале.

«Угас светильник разума, каковых так мало в наше время торжества темных страстей. Безусловно, имя Сергея Георгиевича останется в ряду выдающихся публицистов и идеологов России — величины Белинского или Устрялова», — написал философ.

Сергей Георгиевич Кара-Мурза родился в 1939 году. По образованию он был химиком, кандидат химических наук, долгое время занимался научной работой и преподаванием. Позднее сосредоточился на социологии, политической публицистике и исследованиях в области массового сознания, информационного воздействия и истории СССР. Его книги о социальных трансформациях постсоветского пространства стали одними из самых цитируемых в российском гуманитарном поле.

Кара-Мурза являлся автором книг «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа», «Потерянный разум» и «Советская цивилизация», которые многократно переиздавались и использовались в научных и общественных дискуссиях.

У Сергея Георгиевича было двое двоюродных братьев: член Федерального политсовета Союза правых сил политолог Алексей Кара-Мурза и телеведущий Владимир Кара-Мурза, которого не стало в 2019 году. Также он — дядя журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы, который признан в России иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее скончался выдающийся разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков.

