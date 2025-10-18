На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лауреат Нобелевской премии мира похвалила Нетаньяху за действия в Газе

Julia Nikhinson/AP

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо похвалила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за позицию по Газе. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на Правительство еврейского государства.

«Мы, венесуэльцы, глубоко ценим мир и знаем, что его достижение требует огромного мужества, воли и моральной ясности, чтобы противостоять тоталитарным силам. [...] Точно так же, как мы боремся за свободу и демократию в Венесуэле, все страны Ближнего Востока заслуживают будущего, основанного на достоинстве, справедливости и надежде, а не на страхе», — сказала она.

Еще Мачадо сказала Нетаньяху, что ценит его «решительные действия» во время войны в Газе против ХАМАС.

16 октября Нетаньяху заявил, что Израиль не окончил борьбу и полон решимости достичь ликвидации ХАМАС. Он добавил, что победа «будет определять нашу жизнь долгие годы».

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

Ранее Трамп заявил, что с премьером Израиля сложно вести дела.

