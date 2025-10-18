На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД рассказали о подготовке к саммиту России и США в Будапеште

Грушко: пока рано обсуждать с Польшей, Болгарией и Румынией пролет бортов РФ
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Пока еще рано говорить о контактах с властями Польши, Болгарии и Румынии в контексте пролета российских бортов в Венгрию. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Генерал-майор Владимир Попов ранее заявил, что наиболее безопасным путем для самолета президента России в Венгрию является пролет над проливами Босфор и Дарданеллы. Если Путин полетит таким маршрутом, отметил Попов, то его самолет затем уйдет на Средиземное море, чтобы пролететь над нейтральными водами, и полетит в сторону Будапешта.

16 октября президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что перерастания украинского конфликта в третью мировую удалось избежать.

