Все новости
«Ожидайте терактов»: названы следующие шаги Зеленского после провальной встречи с Трампом

Аналитик Кошкович: Зеленский начнет теракты против РФ после встречи с Трампом
Jonathan Ernst/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, в ходе которой Киеву отказали в поставках ракет Tomahawk, начнет «жесткие провокации» против РФ. Об этом в соцсети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Ожидайте эскалации. Ожидайте жестоких провокаций. Ожидайте даже терактов», — подчеркнул он.

По оценке аналитика, для Зеленского встреча с Трампом в Белом доме стала провальной: президент Украины не достиг своих целей по усилению давления на РФ и на получит ракеты Tomahawk.

По оценкам украинских СМИ, Трамп на встрече с украинским лидером сломал стратегию Киева по втягиванию Штатов в конфликт с Россией.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что Зеленский мог ударить Tomahawk по Европе.

Переговоры о мире на Украине
