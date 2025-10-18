На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме рассказали о планах Трампа работать над перемирием на Украине

Белый дом: Трамп продолжит добиваться мирного урегулирования на Украине
Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп продолжит работать над достижением мирного соглашения по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«[Трамп] круглосуточно работает над установлением мира, он продолжит делать это в отношении России и Украины, как он занимался этим в случае Израиля и Газы», — сказала она.

По словам представителя Белого дома, администрация президента надеется на то, что между Россией и Украиной начнется «новый рассвет», как в случае с Ближним Востоком.

Левитт отметила, что состоявшийся 16 октября телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным и прошедшая 17 октября встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским получились «очень честными». Кроме того, она подчеркнула, что глава Белого дома в ходе переговоров с коллегами обозначил, что конфликт длится слишком долго и «терпение США на исходе».

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что в ходе переговоров призвал Зеленского пойти на заключение мирной сделки. По словам президента США, обе стороны конфликта на Украине должны остановиться «там, где находятся». Политик напомнил, что вооруженный конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом.

Ранее Трамп призвал обе стороны конфликта на Украине объявить себя победителями.

Переговоры о мире на Украине
