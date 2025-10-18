На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ объяснили, зачем власти Польши говорят о планах Киева воевать еще три года

Захарова: Сикорский говорит о милитаризации ЕС, имея в виду планы Киева
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объясняет милитаризацию Европы планами Киева воевать еще три года. Об этом сообщает «Царьград».

«Это та самая партия агрессивно настроенных, душевно нездоровых, которые прокачивают тему, которая должна объяснить милитаризацию Западной Европы. Кому объяснить? Своему собственному населению, которому нужно, как они постоянно повторяют, потуже затянуть пояса», — отметила Захарова.

14 октября Сикорский призвал страны Европы готовиться к поддержке Украины в течение еще трех лет. По его словам, именно столько, по расчетам украинских властей, продлятся боевые действия с Россией.

Речь об этом зашла во время выступления Сикорского в британском парламенте, куда он привез сбитый российский дрон «Герань» в качестве наглядной демонстрации угрозы.

Депутат Госдумы Максим Иванов беседе с Инфо24 заявил, что страны Запада проводят «безумную политику» и пытаются сподвигнуть Киев на продолжение боевых действий вместо проведения переговоров с Россией.

Ранее Сикорский призвал не бояться передать Tomahawk Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами