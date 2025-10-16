На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Польши призвал не бояться передать Tomahawk Украине

Сикорский отверг заявления, что передача Tomahawk ВСУ приведет к эскалации
true
true
true
close
PAP/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг заявления о том, что передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk приведет к эскалации и разрастанию конфликта. Его слова приводит газета The Guardian.

Он призвал не бояться реакции России на появление у ВСУ дальнобойных ракет. Министр напомнил, что когда Запад намеревался передать Киеву новый вид оружия, то звучали заявления, что не стоит этого делать из-за эскалации. Однако Россия «была вынуждена подстраиваться», заявил Сикорский.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, в данный момент их звучит много. По его словам, это «особое оружие», которое может быть как в ядерном, так и безъядерном исполнении. В то же время оно не сможет изменить положение дел на фронтах, констатировал представитель Кремля.

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее министр обороны Германии сделал резкое заявление в адрес России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами