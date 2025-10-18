Трамп освободил из тюрьмы бывшего конгрессмена Сантоса

Наказание для осужденного ранее конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса смягчено — он будет освобожден из тюрьмы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я только что подписал указ о смягчении наказания, немедленно освободив Джорджа Сантоса из тюрьмы» — написал он.

В публикации глава Белого дома пожелал экс-конгрессмену удачи и «отличной жизни».

В декабре 2023 года палата представителей США проголосовала за исключение члена палаты представителей Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь. За его отстранение проголосовали 311 участников, а поддержали его 114 членов палаты.

В апреле 2024 года суд в США вынес приговор по делу экс-конгрессмена — ему назначили 87 месяцев лишения свободы после того, как он признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди прочего мужчина сознался в хищении пожертвований своих сторонников, незаконном получении пособий по безработице, а также в сокрытии финансовых отчетов.

