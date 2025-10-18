На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп освободил из тюрьмы бывшего конгрессмена Сантоса

Трамп подписал указ, освобождающий из тюрьмы бывшего конгрессмена Сантоса
georgeforny.com

Наказание для осужденного ранее конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса смягчено — он будет освобожден из тюрьмы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я только что подписал указ о смягчении наказания, немедленно освободив Джорджа Сантоса из тюрьмы» — написал он.

В публикации глава Белого дома пожелал экс-конгрессмену удачи и «отличной жизни».

В декабре 2023 года палата представителей США проголосовала за исключение члена палаты представителей Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь. За его отстранение проголосовали 311 участников, а поддержали его 114 членов палаты.

В апреле 2024 года суд в США вынес приговор по делу экс-конгрессмена — ему назначили 87 месяцев лишения свободы после того, как он признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди прочего мужчина сознался в хищении пожертвований своих сторонников, незаконном получении пособий по безработице, а также в сокрытии финансовых отчетов.

Ранее Трамп отменил помилование Байденом и отправил заключенных в самую строгую тюрьму США.

Второй срок Трампа
