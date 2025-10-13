На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп отменил помилование Байдена и отправил заключенных в самую строгую тюрьму США

Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп аннулировал помилование 37 осужденных преступников, которое ранее предоставил его предшественник Джо Байден. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно решению нового президента, большинство из этих заключенных были переведены в федеральную тюрьму особо строгого режима ADX Florence в штате Колорадо. Это учреждение известно максимально жесткими условиями содержания, где заключенные проводят до 23 часов в сутки в одиночных камерах.

Трамп резко прокомментировал решение Байдена о замене смертных приговоров на пожизненное заключение, пожелав осужденным «катиться в ад». Исключение было сделано лишь для нескольких заключенных с особыми медицинскими потребностями.

По данным издания, американские чиновники на совещаниях предлагали ужесточить условия содержания в ADX Florence, отмечая, что наличие окон и качество питания являются слишком комфортными для особо опасных преступников.

В марте Трамп заявил, что указы Байдена о помиловании признаны недействительными, поскольку подписаны автоматическим устройством.

Ранее WP рассказала о разочаровании Байдена после выхода из президентской гонки.

