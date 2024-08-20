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Экс-конгрессмен Сантос признал свою вину

Reuters: бывший конгрессмен США Сантос признал себя виновным в деле о коррупции

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Jonathan Ernst/Reuters

Бывший член палаты представителей конгресса США Джордж Сантос признал свою вину по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я глубоко сожалею о своем поведении и причиненном им вреде и признаю полную ответственность за свои действия», — заявил Сантос.

Как отмечает агентство, экс-конгрессмен признал свою вину по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Также республиканец сознался в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Этот пункт, согласно законодательству, влечет ответственность в виде не менее двух лет лишения свободы.

В мае 2023 года федеральная прокуратура США предъявила обвинения Сантосу. Они не могли помешать ему исполнять обязанности конгрессмена. Однако если в соответствии с предъявленными обвинениями срок возможного тюремного заключения будет превышать два года, то Сантосу будет запрещено голосовать в палате представителей.

В декабре того же года республиканца исключили из конгресса США. За отстранение Сантоса проголосовали 311 участников, а поддержали его 114 членов палаты.

Ранее обвиненный в коррупции сенатор Менендес подал в отставку.

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