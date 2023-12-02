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Республиканца Сантоса исключили из конгресса США за коррупцию

CNBC: республиканца Джорджа Сантоса исключили из конгресса США за коррупцию

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Jonathan Ernst/Reuters

Республиканца Джорджа Сантоса исключили из конгресса США за коррупцию. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«В пятницу палата представителей проголосовала за исключение члена палаты представителей Джорджа Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь, что сократило и без того незначительное число членов Республиканской партии», — говорится в публикации.

За отстранение Сантоса проголосовали 311 участников, а поддержали его 114 членов палаты.

Как отмечает CNBC, расследование в отношении республиканца проводилось давно и было опубликовано еще в середине ноября.

Ранее сообщалось, что конгрессмен-республиканец Сантос, которого в США обвиняют в мошенничестве и незаконном отмывании денег, признал свою вину в краже из магазина в Бразилии.

До этого федеральная прокуратура США предъявила обвинения конгрессмену. Как отмечал CNN, предъявление обвинений не может помешать Сантосу исполнять свои обязанности. Однако если в соответствии с предъявленными ему обвинениями срок возможного тюремного заключения будет превышать два года, то Сантосу будет запрещено голосовать в палате представителей.

Ранее Республиканская еврейская коалиция США обвинила Сантоса в том, что он выдавал себя за еврея.

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