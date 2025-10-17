Зеленский созвонился с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после встречи с главой США Дональдом Трампом созвонился с европейскими лидерами. Об этом сообщает телеканал «Общественное» («Суспільне») со ссылкой на источник в украинской делегации.

По информации журналистов, речь идет о групповом звонке, однако состав участников пока не раскрывается.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал к проведению трехсторонней встречи по Украине.