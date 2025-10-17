Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом

Встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского завершилась. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, украинская делегация во главе с Зеленским покинула Белый дом. Украинский лидер провел в резиденции главы США чуть более двух с половиной часов.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября стал третьей встречей глав Украины и США в 2025 году. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал к проведению трехсторонней встречи по Украине.