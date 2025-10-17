На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме рассказали, чем угощали Зеленского во время обеда

Зеленского в Белом доме угощали жареным цыпленком и артишоками
Jonathan Ernst/Reuters

Стало известно о меню рабочего обеда в Белом доме, организованного в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. В перечень блюд вошли жареный цыпленок и карамельный шифоновый торт, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно предоставленным данным, гостям предложили салат с хрустящими артишоками и слайсами фенхеля, а также жаренного цыпленка с гарниром из батата, фрикасе из зеленого горошка, рукколы и айоли с розмарином.

Завершением трапезы стали яблоки сорта «Макинтош» и карамельный бисквит с мороженым из клементина, дополненный ежевичным соусом.

Сегодняшний визит Зеленского в Вашингтон к Трампу стал уже третьей встречей глав государств в 2025 году. Этому визиту предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. В Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и Путиным могут оказать влияние на решения США относительно военной помощи Украине. Детали – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отметил внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме.

Переговоры о мире на Украине
