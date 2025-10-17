Трамп отметил внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме

Трамп похвалил костюм Зеленского на встрече и заявил, что ему нравится

Президент США Дональд Трамп во время обеда с украинским коллегой Владимиром Зеленским не удержался от комплимента в адрес наряда коллеги. Онлайн-трансляцию встречи Fox News ведет на YouTube.

Трамп добавил, что Зеленский «очень стильный» и ему это «нравится».

«Мне кажется он классно выглядит в этом пиджаке, я надеюсь люди заметят. Он на самом деле очень стильный, мне нравится», — сказал Трамп в ходе обеда с Зеленским в Белом доме.

Прибыв в США для проведения переговоров, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским была «неприятно удивлена» новостями о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии. Задержка на встречу составила почти полчаса. Телефонный разговор между президентами России и США, состоявшийся непосредственно перед визитом Зеленского в Белый дом, где украинский лидер надеялся договориться о поставках ракет Tomahawk, вызвал обеспокоенность в Киеве. По мнению экспертов, этот факт может скорректировать ход визита. В Украине опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут негативно отразиться на решениях США относительно предоставления военной помощи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

