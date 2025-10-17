Трамп не стал утверждать, что Украина сможет вернуть утраченные территории

Трамп ушел от ответа на вопрос о возврате Киевом утраченных территорий

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским отказался давать конкретные прогнозы относительно перспектив возврата Украиной утраченных территорий. Онлайн-трансляцию встречи Fox News ведет на YouTube.

«Кто знает, война очень интересная», — сказал Трамп в ходе беседы.

Также президент США, отвечая на вопрос о возможных попытках российского президента Владимира Путина выиграть время в переговорах, заявил, что имеет богатый опыт противодействия обману.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что между Россией и Украиной много общего.