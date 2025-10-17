На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что между Россией и Украиной много общего

Трамп: между Россией и Украиной много общего
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что у России и Украины есть «много общего». Онлайн-трансляцию Fox News ведет на YouTube.

Трамп добавил, что для него «будет честью» добиться завершения конфликта между двумя странами.

«Русский и украинский народы, очевидно, имеют между собой много общего, и для меня будет честью завершить (конфликт на Украине — прим. ред.)», — заявил Трамп на встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским.

Трамп выразил оптимизм относительно скорейшего завершения украинского конфликта. Он предположил, что ситуация будет разрешена до его запланированных переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в конце октября.

Кроме того, Трамп заявил, что для достижения мира сторонам «нужно немного поладить».

Ранее Трамп заявил, что перерастания украинского конфликта в третью мировую удалось избежать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами