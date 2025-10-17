Трамп ответил на вопрос о возможной тактике затягивания времени Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, отвечая на вопрос о возможных попытках российского президента Владимира Путина выиграть время в переговорах, заявил, что имеет богатый опыт противодействия обману. Онлайн-трансляцию встречи Fox News ведет на YouTube.

«Беспокоит. Меня всю жизнь пытались обмануть лучшие из лучших — и я всегда выходил из этого победителем. Возможно, он и тянет немного времени — это нормально», — ответил Трамп на вопрос, не беспокоит ли его возможная тактика затягивания времени со стороны российского лидера.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал сроки возможного разрешения конфликта на Украине.