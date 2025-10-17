На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине

Трамп: Путин хочет положить конец конфликту на Украине
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент РФ Владимир Путин хочет видеть завершение конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Онлайн-трансляцию встречи Fox News ведет на YouTube.

«Я думаю, что президент Путин хочет прекратить конфликт... Я думаю, он хочет положить конец войне. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось», — сказал он.

16 октября Путин и Трамп провели телефонные переговоры. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Он выразил уверенность, что положительное разрешение кризиса на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что российский лидер оперативно поддержал предложенную Трампом идею о встрече.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча Путина и Трампа в Венгрии может состояться в течение двух недель или позже. По его словам, маршрут полета российского лидера в Будапешт пока непонятен.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.

