Началась встреча Трампа и Зеленского

В Белом доме началась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходит в закрытом режиме без участия прессы и продлится около двух часов. Украинский лидер выбрал для встречи костюм без галстука.

Как заявил Трамп перед началом переговоров, он планирует обсудить с Зеленским свой недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным. Американский президент также отметил, что события вокруг украинского урегулирования развиваются «довольно хорошо».

На 22:00 по московскому времени запланирован брифинг Зеленского по итогам встречи.

Президент Украины прибыл на переговоры с опозданием почти на полчаса.

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским, прибывшая в США, была «удивлена» сообщением о предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии. Телефонный разговор между лидерами РФ и США состоялся накануне переговоров Зеленского в Белом доме, где президент Украины рассчитывает добиться поставок ракет Tomahawk. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

