Встреча Трампа и Зеленского задержалась почти на полчаса

Встреча Трампа и Зеленского задержалась более чем на 20 минут
Alexander Drago/Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с уркианским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне задерживалась уже более чем на 20 минут. Об этом сообщает телеканал SHOT.

В то время как украинский лидер ожидал встречи, Трамп принимал в Овальном кабинете итальянского оперного тенора Андреа Бочелли, в кабинете звучал его хит Con Te Partirò.

На данный момент встреча президентов уже началась.

В ходе переговоров Зеленский планирует просить американского лидера о предоставлении Украине крылатых ракет Tomohawk.

В пятницу председатель комитета Совета Федерации по международным делам, российский дипломат Григорий Карасин заявил, что телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся 16 октября, сделает встречу Трампа с Зеленским «непростой» для украинского лидера.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее в США назвали нулевыми шансы Киева получить Tomahawk после разговора Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
