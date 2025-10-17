В России назвали главную тему разговора Путина и Трампа

Одной из главных тем телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было подтверждение договоренностей, достигнутых в рамках встречи лидеров на Аляске в Анкоридже. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Кроме этого, наверное, обсуждали и моменты, связанные с возможными поставками Tomahawk, которые муссировались на протяжении длительного времени с разных сторон», — подчеркнул он.

Как предположил Чепа, лидеры обменялись мнениями по этому вопросу и договорились о продолжении обсуждений двусторонних вопросов на встрече.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

При этом телефонный разговор Путина и Трампа заставил окружение украинского лидера Владимира Зеленского усомниться в своих планах.

Ранее помощник Путина рассказал, кто предложил провести переговоры президентов РФ и США в Венгрии.