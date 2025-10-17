На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Грузии предложила отправлять педагогов в Россию

Зурабишвили призвала отправлять грузинских педагогов в Россию
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила направлять грузинских педагогов в Россию на фоне объявленной реформы образования в стране. Соответствующее заявление она разместила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем посте Зурабишвили иронично прокомментировала информацию о том, что преподаватели из города Гори прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге.

«Отправляйте горийских педагогов в Россию, а ваших детей — в самые дорогие тбилисские европейские школы, а затем в частные американские или европейские университеты!» — написала экс-президент.

6 октября грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, если бы штурм увенчался успехом. Он добавил, что Зурабишвили в день штурма президентского дворца находилась вместе с протестующими. При этом после произошедшего экс-президент осудила попытку захвата власти, подчеркнул премьер.

В сентябре Зурабишвили отметила, что страны Запада «теряют» Грузию, где укрепляется влияние России.

Ранее в Тбилиси заявили, что ЕС «плюнул в душу» грузинскому народу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами