Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила направлять грузинских педагогов в Россию на фоне объявленной реформы образования в стране. Соответствующее заявление она разместила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем посте Зурабишвили иронично прокомментировала информацию о том, что преподаватели из города Гори прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге.

«Отправляйте горийских педагогов в Россию, а ваших детей — в самые дорогие тбилисские европейские школы, а затем в частные американские или европейские университеты!» — написала экс-президент.

6 октября грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, если бы штурм увенчался успехом. Он добавил, что Зурабишвили в день штурма президентского дворца находилась вместе с протестующими. При этом после произошедшего экс-президент осудила попытку захвата власти, подчеркнул премьер.

В сентябре Зурабишвили отметила, что страны Запада «теряют» Грузию, где укрепляется влияние России.

Ранее в Тбилиси заявили, что ЕС «плюнул в душу» грузинскому народу.