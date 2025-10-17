Эксперт: встреча Путина и Трампа в Венгрии может состояться в ближайшее время

Политолог Блохин: встреча Путина и Трампа в Венгрии может пройти 24—26 октября

Очные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут состояться в ближайшее время — 24—26 октября. Такое предположение в интервью aif.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. По его мнению, подготовка к такому мероприятию не займет много времени.

«На Аляске в кратчайшие сроки смогли организовать встречу. И сейчас, при политической воле и желании <...> в конце следующей недели она может состояться», — высказался эксперт.

Он добавил, что Венгрия станет идеальной площадкой для проведения встречи двух лидеров, поскольку выступает за нормализацию отношений с Россией. В то же время, венгерский премьер Виктор Орбан в отличных отношениях с Трампом.

16 октября Путин и Трамп провели телефонные переговоры. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии — Будапеште. Он выразил уверенность, что положительное разрешение кризиса на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Ранее эксперт объяснил, как будет пролегать маршрут Путина в Венгрию.