Эксперт объяснил, как будет пролегать маршрут Путина в Венгрию

Полет президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампов в Будапешт частично может пройти над нейтральными водами Черного моря, где его сопроводят боевые самолеты Воздушно-космических сил РФ. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» сделал авиаэксперт Олег Пантелеев.

«В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», — отметил специалист.

По его словам, технически есть возможность, в том числе, полета через Польшу. Однако нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным.

В любом случае, детали маршрута будут держаться в секрете, поскольку нельзя исключать угрозы со стороны Украины, добавил он.

16 октября Путин и Трамп провели телефонные переговоры. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Он выразил уверенность, что положительное разрешение кризиса на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что российский лидер оперативно поддержал предложенную Трампом идею.

