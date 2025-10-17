Фицо: Словакия поддерживает саммит США — Россия в Венгрии и готова оказать помощь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна поддерживает встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, а также готова оказать Венгрии помощь в организации встречи. Его слова передает украинское агентство УНН.

«У меня есть много рациональных причин, и я могу объяснить, почему такая встреча состоится и почему именно в Будапеште. Если результатом встречи будет мир на Украине, это будет одна из важнейших новостей этого века», — сказал Фицо.

По его словам, главная цель заключается в том, чтобы конфликт прекратился и не обострялся дальше.

До этого Кремль сообщил, что президент России проинформировал венгерского премьер-министра Виктора Орбана об основном содержании вчерашней беседы с президентом США. Там добавили, что в ходе предстоящих контактов с представителями США предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования конфликта.

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.