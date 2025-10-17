Политолог объяснил, кто будет сопровождать Путина на пути в Венгрию

На пути в Венгрию, на встречу с президентом США Дональдом Трампом, над нейтральными водами самолет российского лидера Владимира Путина будут сопровождать Воздушно-космические силы РФ, однако далее последует заход в воздушное пространство стран НАТО, для чего потребуется разрешение. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Северный маршрут через Польшу — не очень хороший вариант, и он, скорее всего, будет отвергнут. На мой взгляд, более перспективным выглядит южный маршрут: Черное море — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия. Там есть наши ПВО, могут лететь наши истребители», — считает эксперт.

Он добавил, что несмотря на то, что Болгария и Сербия ратифицировали Римский статут, это не станет препятствием, поскольку вероятнее всего, самолет Путина будут сопровождать истребители ВВС США.

16 октября Путин и Трамп провели телефонные переговоры. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Он выразил уверенность, что положительное разрешение кризиса на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что российский лидер оперативно поддержал предложенную Трампом идею.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.