В России появится представительство МВД Таджикистана

Таджикистан и Россия откроют друг у друга представительства своих силовых и миграционных ведомств для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

В документе предлагается «принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан» по этому вопросу.

Таким образом, российская сторона откроет в Душанбе представительство МВД России. Таджикистан в свою очередь создаст в Москве два представительства — министерства внутренних дел и министерства труда, миграции и занятости населения республики. Новые структуры займутся борьбой с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также будут взаимодействовать в миграционной сфере.

На сотрудников этих организаций и членов их семей будут распространяться дипломатические привилегии и иммунитет. Деятельность представительств будет осуществляться под общим руководством посольств двух стран.

