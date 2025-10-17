На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появится представительство МВД Таджикистана

Путин одобрил создание в России представительства МВД Таджикистана
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Таджикистан и Россия откроют друг у друга представительства своих силовых и миграционных ведомств для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

В документе предлагается «принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан» по этому вопросу.

Таким образом, российская сторона откроет в Душанбе представительство МВД России. Таджикистан в свою очередь создаст в Москве два представительства — министерства внутренних дел и министерства труда, миграции и занятости населения республики. Новые структуры займутся борьбой с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также будут взаимодействовать в миграционной сфере.

На сотрудников этих организаций и членов их семей будут распространяться дипломатические привилегии и иммунитет. Деятельность представительств будет осуществляться под общим руководством посольств двух стран.

Ранее Путин высказался о работе филиалов российских вузов в Таджикистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами