Лавров обсудил с Сийярто подготовку мероприятий российско-американского диалога

Министра иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили подготовку российско-американского саммита, сообщил МИД РФ.

«Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров президента Российской Федерации В.В.Путина с президентом США Д.Трампом», — говорится в сообщении ведомства.

Лавров и Сийярто условились о продолжении плотного взаимодействия, добавили в МИД.

16 октября Путин и Трамп провели телефонные переговоры. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер оперативно поддержал предложенную Трампом идею.

Ранее Фицо заявил, что Словакия окажет любую помощь Венгрии в организации встречи Путина и Трампа.