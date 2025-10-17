На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров обсудил с Сийярто подготовку мероприятий российско-американского диалога

МИД РФ: Лавров и Сийярто обсудили подготовку российско-американского саммита
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Министра иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили подготовку российско-американского саммита, сообщил МИД РФ.

«Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров президента Российской Федерации В.В.Путина с президентом США Д.Трампом», — говорится в сообщении ведомства.

Лавров и Сийярто условились о продолжении плотного взаимодействия, добавили в МИД.

16 октября Путин и Трамп провели телефонные переговоры. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер оперативно поддержал предложенную Трампом идею.

Ранее Фицо заявил, что Словакия окажет любую помощь Венгрии в организации встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами