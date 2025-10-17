Президент Сербии высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ожидает давления либеральных сил в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве, чтобы сорвать встречу глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

«Я ожидаю в предстоящие дни жестокого давления так называемой «либеральной, левой Америки» и европейских стран вместе с Украиной, чтобы такого саммита в Будапеште вообще не произошло. <...> Ожидаю, что это начнется уже с сегодняшнего дня и в предстоящие дни», — сказал Вучич.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится через неделю после переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой госдепа Марко Рубио.

Ранее Вэнс заявил, что Россия и Украина пока не готовы заключить мир.