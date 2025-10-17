Президент Литвы заявил, что Тихановская может уехать из страны

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская может покинуть Литву. Это допустил президент Литвы Гитанас Науседа, передает портал Delfi.

«В отношении госпожи Тихановской ничего не меняется. Я думаю, что сигналы, которые мы посылаем международному сообществу, остаются прежними. А задача госпожи Тихановской и ее команды — оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место», — сказал он.

До этого руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич заявлял, что штаб Тихановской может переехать из Литвы в Берлин.

Межевич добавил, что Вильнюс в 2020 году планировал с помощью Тихановской нарастить свое влияние в Белоруссии. Однако, по словам эксперта, со временем вместо этого начало нарастать раздражение.

8 октября советник Тихановской Денис Кучинский сообщил, что офис белорусского оппозиционера в Вильнюсе приостановил работу в связи с понижением статуса ее охраны. Слишком короткий период времени не позволяет офису приспособиться к перемене, поэтому он временно приостанавливает деятельность, уточнил советник.

