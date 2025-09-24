На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова высказалась о присутствии Тихановской на Генассамблее ООН

Александр Кряжев/РИА Новости

Присутствие белорусского оппозиционера Светланы Тихановской на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) является «парадом ряженых». Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, нахождение Тихановской в штаб-квартире ООН сравнимо с тем, как «мероприятия, связанные с защитой меньшинств, <...> которые страдали в ходе конфликтов, подвергались геноциду, превратились в ООН в некие прайды, когда только одно меньшинство <...> вытеснило всю остальную проблематику».

«Это такой же «прайд» из тех, кого Запад назначил быть квазилидерами в своих странах», — добавила Захарова.

Дипломат объяснила, что эти лидеры надевают на себя костюмы, якобы имитирующие глав государств и других должностных лиц. В ходе интервью официальный представитель МИД задалась вопросом об аккредитации этих людей. По ее словам, находиться в штаб-квартире ООН без аккредитации невозможно, поскольку для этого нужны специальные бейджи.

Захарова заявила, что не понимает, от какой страны была аккредитована Тихановская, отвечая на предположение ведущего о связи оппозиционера с Литвой.

23 сентября началась неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. На полях ГА готовится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Также глава российского МИД встретится с представителями других мировых держав и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ранее стало известно, что в Литве пройдут протесты против Тихановской.

