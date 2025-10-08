Офис Тихановской в Литве приостановил работу

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кучинский: офис белорусского оппозиционера Тихановской в Литве остановил работу
Global Look Press

Офис белорусского оппозиционера Светланы Тихановской в Вильнюсе приостановил работу в связи с понижением статуса ее охраны. Об этом сообщил советник Тихановской Денис Кучинский в эфире радио LRT.

Офис оппозиционера получил уведомление о понижении статуса личной охраны Тихановской 1 октября. По словам Кучинского, бюро хотело узнать об этом заблаговременно.

Слишком короткий период времени не позволяет офису приспособиться к перемене, поэтому он временно приостанавливает деятельность, уточнил Кучинский.

Накануне министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сообщил, что власти страны понизили уровень охраны Тихановской. С момента ее приезда в Литву в 2020 году ей была предоставлена круглосуточная охрана как в стране, так и за ее пределами.

Начиная с октября 2025 года ответственность за охрану Тихановской была передана от службы охраны руководства к бюро криминальной полиции. По словам министра, первая организация занимается защитой государственных лидеров, а вторая обеспечивает безопасность частных лиц, которым может угрожать опасность.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности переговоров с беглой оппозицией.

