СМИ: Трамп больше не поддерживает Украину в ее ударах по энергетике России

CNN: Трамп передумал поддерживать удары ВСУ по энергетическим объектам России
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп передумал поддерживать Украину в ее ударах по энергетическому сектору России. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

«По словам источников, после разговора с Путиным Трамп передумал поддерживать удары Украины по российским энергетическим объектам», — говорится в сообщении телеканала.

CNN сообщает, что администрация Трампа просила Украину воздержаться от ударов по объектам российской нефтегазовой и энергетической инфраструктуры в преддверии саммита на Аляске.

Однако США дали Украине добро на возобновление атак по этим целям после того, как оба лидера покинули Аляску, не достигнув соглашения, сообщили источники телеканала.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

При этом телефонный разговор Путина и Трампа заставил окружение украинского лидера Владимира Зеленского усомниться в своих планах.

Ранее помощник Путина рассказал, кто предложил провести переговоры президентов РФ и США в Венгрии.

