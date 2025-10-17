СМИ: Украина начала активнее сотрудничать с американской разведкой

Разведывательные службы Украины и США начали более активно сотрудничать. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

«Да, разведслужбы очень активно сотрудничают. Но для нас важнее, что они помогают понять намерения России, помогают с противовоздушной обороной. Но наше оружие стало лучше, и это тоже полезно», — сказал источник газеты.

Politico отмечает, что на протяжении большей части конфликта Россия могла наносить удары по Украине, не получая практически никакого возмездия, однако ситуация меняется. В связи с разработкой собственных беспилотников и ракет большой дальности, а также наращиванием производства, Украина теперь может наносить удары по России практически ежедневно. Она может атаковать не только нефтеперерабатывающие заводы, но и электростанции и подстанции, пишет газета.

12 октября Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты уже несколько месяцев помогают ВСУ наносить дальнобойные удары по энергетическим объектам в России.

