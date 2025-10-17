Сийярто провел переговоры с представителями РФ и США на тему саммита в Венгрии

Сийярто сообщил, что обсудил с Лавровым и Ландау подготовку саммита в Венгрии

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и замгоссекретаря США Кристофером Ландау на тему подготовки саммита в Венгрии. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Российско-украинский конфликт не имеет решения на поле боя, мир можно достичь только путем переговоров, поэтому президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин находятся в постоянном контакте и могут в скором времени встретиться лично, отметил Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия готова принять саммит и обеспечить президентам РФ и США все условия для успешных переговоров, «чтобы мир вернулся в Европу».

«Вчера поздно вечером я разговаривал по телефону с заместителем госсекретаря Америки Кристофером Ландау и госсекретарем России Сергеем Лавровым, и мы начали подготовку к саммиту», — написал он.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

