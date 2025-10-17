На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп проведет встречу с Зеленским за обедом

Трамп встретится с Зеленским за обедом и улетит во Флориду
AP/Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским пройдет в Белом доме в 20.00 мск в формате закрытого обеда. Об этом сообщается в расписании Трампа.

После мероприятия Трамп улетит во Флориду, сообщается в расписании.

Никто из представителей США не встретил Владимира Зеленского по прилете в Соединенные Штаты.

16 октября Зеленский прилетел в США для проведения переговоров с президентом Соединенных Штатов.

17 октября американский лидер проведет в Белом доме встречу с главой Украины. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности. Получит ли Киев ракеты Tomahawk после переговоров в Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал Зеленского «хорошим парнем».

