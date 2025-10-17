Премьер Монголии ушел в отставку спустя несколько месяцев после назначения

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар подал в отставку. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, заявление об уходе было подано в пятницу. Занданшатар возглавлял правительство Монголии с июня 2025 года.

До этого генсек правительства Молдавии Артур Мижа подал в отставку. Отставка чиновника последовала спустя три дня после выборов в парламент республики. Мижа возглавлял канцелярию правительства и курировал взаимодействие с местными органами власти, в том числе Гагаузской автономии.

В начале октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню написал добровольное заявление об увольнении. В сентябре Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов. На следующий день Байру подал в отставку, после чего президент Эммануэль Макрон назначил на должность премьер-министра Лекорню.

