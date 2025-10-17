На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Монголии ушел в отставку спустя несколько месяцев после назначения

ЦТК: премьер-министр Монголии Занданшатар подал в отставку
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар подал в отставку. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, заявление об уходе было подано в пятницу. Занданшатар возглавлял правительство Монголии с июня 2025 года.

До этого генсек правительства Молдавии Артур Мижа подал в отставку. Отставка чиновника последовала спустя три дня после выборов в парламент республики. Мижа возглавлял канцелярию правительства и курировал взаимодействие с местными органами власти, в том числе Гагаузской автономии.

В начале октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню написал добровольное заявление об увольнении. В сентябре Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов. На следующий день Байру подал в отставку, после чего президент Эммануэль Макрон назначил на должность премьер-министра Лекорню.

Ранее Макрону предрекли отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами