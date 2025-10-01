На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек правительства Молдавии подал в отставку

Генсек правительства Молдавии Мижа ушел в отставку спустя три дня после выборов
Правительство Республики Молдова

Генсек правительства Молдавии Артур Мижа подал в отставку. Об этом сообщил премьер-министр страны Дорин Речан перед началом заседания кабмина, пишет РИА Новости.

«Артур Мижа уходит с поста генсекретаря. При нем была проделана колоссальная работа по связям с регионами. Мы благодарим его», — сказал премьер.

Отставка чиновника последовала спустя три дня после выборов в парламент республики. Мижа возглавлял канцелярию правительства и курировал взаимодействие с местными органами власти, в том числе Гагаузской автономии. Его уход совпал с результатами голосования, где оппозиция добилась победы внутри страны. Мижа также покинет пост генсека правящей партии республики «Действие и солидарность». Сам чиновник заявил, что решил «сделать паузу».

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов.

При этом после подсчета голосов внутри страны Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщала, что молдавская оппозиция опередила правящую партию, которая набрала только 44,13%.

Ранее Додон обвинил власти Молдавии в «произволе» во время предвыборной кампании.

