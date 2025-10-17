В Киеве заявили о победе Путина после разговора с Трампом

Экс-советник Соскин: Путин оказался в выигрыше после разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин после разговора с американским лидером Дональдом Трампом оказался в выигрышном положении из-за изменения позиции Трампа по Tomahawk для Украины. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Путин — чрезвычайно изощренный игрок. У него есть такая очень серьезная способность — играть очень длинные партии, уничтожать противника постепенно. <…> Теперь он опять выиграл, понимаете?» — подчеркнул он.

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским, прибывшая в США, была «удивлена» сообщением о предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии. Телефонный разговор между лидерами РФ и США состоялся накануне переговоров Зеленского в Белом доме, где президент Украины рассчитывает добиться поставок ракет Tomahawk. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что «у США много ракет, но они нужны и самой стране», добавив, что российскому лидеру «не понравилась идея передачи Tomahawk Украине».

Ранее в Киеве раскрыли, что необходимо ВСУ для нового наступления.