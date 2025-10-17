Депутат Рады высмеял конфуз Зеленского по прибытии в США

Депутат Дмитрук: Зеленского в США никто не встретил в аэропорту, кроме Ермака

Депутат Рады Артем Дмитрук высмеял прибытие украинского лидера Владимира Зеленского в США, где президента встречал только глава его офиса Андрей Ермак и экипаж самолета. Об этом Дмитрук написал в своем Telegram-канале.

«Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Ну, начали «сильно», — отметил депутат.

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским, прибывшая в США, была «удивлена» сообщением о предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии. Телефонный разговор между лидерами РФ и США состоялся накануне переговоров Зеленского в Белом доме, где президент Украины рассчитывает добиться поставок ракет Tomahawk. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После разговора с Путиным Трамп заявил, что «у США много ракет, но они нужны и самой стране», добавив, что российскому лидеру «не понравилась идея передачи Tomahawk Украине».

