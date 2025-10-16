Трамп считает возможной встречу Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться с целью урегулирования конфликта между странами, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал C-SPAN, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Он считает, что это возможно, и ему, конечно, хотелось бы, чтобы это произошло», — сказала Левитт.

16 октября между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор. Российский лидер поздравил президента США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее в России рассказали, что беспокоило Трампа во время разговора с Путиным.