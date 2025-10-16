На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп и Путин по телефону обсуждали торговлю

Трамп: в ходе разговора с Путиным я уделил много внимания торговым вопросам
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным уделил много внимания торговым вопросам. Об этом глава Белого дома рассказал в соцсети TruthSocial.

«Уделили много времени обсуждению торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания конфликта с Украиной», — написал он.

Также Трамп сообщил, что он и Путин вскоре проведут новую личную встречу. Американский президент по итогам телефонного разговора с российским лидеров выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта Как сообщается, новая личная встреча Трампа и Путина пройдет в Будапеште.

Беседа двух политиков прошла в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойные снаряды.

Ранее в России рассказали, что беспокоило Трампа во время разговора с Путиным.

