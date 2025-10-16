На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали об «изобретательности» Зеленского в просьбах к США помочь Украине

Bloomberg: Украина стала более изобретательной в просьбах к США о военной помощи
Heather Khalifa/AP

Украина «проявляет изобретательность» с целью добиться от президента США Дональда Трампа усиления давления на Россию и увеличения помощи Киеву. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Украина проявляет изобретательность, добиваясь помощи США в своих военных усилиях, и некоторые предполагают, что президент Дональд Трамп может сосредоточить все свое внимание на оказании давления на Россию», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается извлечь выгоду якобы из «разочарования» Трампа в российском президенте Владимире Путине.

В частности, украинские официальные лица предложили США поделиться опытом в области технологий и производства беспилотников в обмен на «крайне необходимые поставки американского оружия и энергоносителей».

13 октября агентство Bloomberg писало, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее в Кремле поделились ожиданиями от предстоящей встречи Трампа и Зеленского.

