Премьер Пакистана назвал условие соблюдения перемирия с Афганистаном

Премьер Пакистана Шариф заявил о готовности к переговорам с Афганистаном
Reuters

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что соблюдение временного режима прекращения огня на границе с Афганистаном будет зависеть от Кабула. Об этом сообщает газета Dawn.

«Вчера мы решили объявить временное 48-часовое перемирие, было направлено послание, что если они (Афганистан - прим.) хотят выполнить наши обоснованные условия путем переговоров, то мы готовы. Теперь мяч на их стороне», – заявил премьер.

Это заявление было сделано после продолжающихся вооруженных конфликтов между двумя странами, обострившихся 11-12 октября.

Обратившись 16 октября к федеральному кабинету министров после очередного конфликта, премьер-министр Пакистана заявил, что афганская сторона запросила прекращение огня и подала официальную просьбу об этом.

15 октября Пакистанский МИД объявил о соглашении с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов. В силу вступил режим прекращения огня 15 октября в 18:00 (16:00 мск). Отмечается также, что в течение этого периода обе стороны конфликта приложат все усилия для поиска решения.

15 октября пакистанская армия атаковала позиции вооруженных сил Афганистана в ответ на нападение на пропускные посты в провинции Хайбер-Пахтунхва. Конфликт между странами впыхнул вспыхнул после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в неоднократных вторжениях в воздушное пространство страны и авиаударах.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном.

