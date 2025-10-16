В Британии раскрыли, как Зеленский избавляется от соперников перед выборами

Украинский лидер Владимир Зеленский избавляется от политических соперников на фоне разговоров о проведении выборов на Украине, об этом свидетельствует лишение гражданства у мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«На фоне растущих призывов к проведению выборов Зеленский, похоже, расчищает поле боя от соперников», — говорится в сообщении издания.

Журнал напоминает, что с начала СВО офис Зеленского ввел санкции против политиков-конкурентов, закрыл телеканалы, заставил замолчать критиков антикоррупционной политики и распустил партии под предлогом «национальной безопасности».

15 октября Труханов обратился к властям США с просьбой официально сделать запрос к РФ о наличии у него российского гражданства.

Труханов остается на посту мэра — до тех пор, пока решение о лишении его украинского гражданства не рассмотрят депутаты горсовета Одессы.

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Тогда Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Ранее Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в Одессе военной администрации.