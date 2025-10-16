Путин заявил, что только у России есть компетенции по всей цепочке в ядерной энергетике

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин: только Россия обладает компетенциями по всей цепочке в ядерной энергетике
Григорий Сысоев/РИА Новости

Только у России есть компетенции по всей цепочке в ядерной энергетике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«И, строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что малые атомные электростанции (АЭС) сегодня никто не строит, кроме России.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

