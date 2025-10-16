В США дали совет из четырех пунктов Европе, как улучшить «стену дронов»

Европе нужно принять план из четырех пунктов для того, чтобы проект так называемой «стены дронов» был более успешен. Об этом в материале для Bloomberg заявил американский журналист Марк Чемпион.

«Особого внимания заслуживают четыре момента», — отмечается в материале агентства.

Во-первых, Европе нужно сменить название «стены дронов», поскольку образ стены «обнадеживает, но опасно вводит в заблуждение». Во-вторых, пишет Чемпион, Европе надо обойти существующие системы закупок, которые — за исключением узкоспециализированных, высококачественных продуктов — принципиально не подходят для этой задачи.

В-третьих, необходимо включить и интегрировать Украину, потому что Европе нужны «данные и экспертные знания».

Наконец, считает автор, стоит начать «строить сейчас». Вопросы переговоров об общей архитектуре и финансировании должны отойти на второй план.

Европе нужно практически полностью отказаться от привычного подхода к подобным крупным идеям и рассматривать «стену дронов» как стартап, подытожил Чемпион.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что Евросоюз и Североатлантический альянс очень эффективно взаимодействуют в области производства БПЛА.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Ранее глава МИД Польши начал пугать российскими ударами вглубь Европы.