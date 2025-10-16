На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США дали совет из четырех пунктов Европе, как улучшить «стену дронов»

Bloomberg: Европе необходимо изменить подход к созданию стены дронов
true
true
true
close
LALS STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Европе нужно принять план из четырех пунктов для того, чтобы проект так называемой «стены дронов» был более успешен. Об этом в материале для Bloomberg заявил американский журналист Марк Чемпион.

«Особого внимания заслуживают четыре момента», — отмечается в материале агентства.

Во-первых, Европе нужно сменить название «стены дронов», поскольку образ стены «обнадеживает, но опасно вводит в заблуждение». Во-вторых, пишет Чемпион, Европе надо обойти существующие системы закупок, которые — за исключением узкоспециализированных, высококачественных продуктов — принципиально не подходят для этой задачи.

В-третьих, необходимо включить и интегрировать Украину, потому что Европе нужны «данные и экспертные знания».

Наконец, считает автор, стоит начать «строить сейчас». Вопросы переговоров об общей архитектуре и финансировании должны отойти на второй план.

Европе нужно практически полностью отказаться от привычного подхода к подобным крупным идеям и рассматривать «стену дронов» как стартап, подытожил Чемпион.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что Евросоюз и Североатлантический альянс очень эффективно взаимодействуют в области производства БПЛА.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Ранее глава МИД Польши начал пугать российскими ударами вглубь Европы.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

