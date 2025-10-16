Путин призвал не перекладывать затраты энергетиков на тарифы

Путин: расходы на ликвидацию энергодефицита не должны оплачиваться потребителями

Затраты энергетических компаний на ликвидацию энергодефицита не должны включаться в тарифы для потребителей. Такое заявление на пленарном заседании Российской энергетической недели сделал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что локальные дефициты электроэнергии возникают в районах реализации крупных инфраструктурных проектов и требуют развития сетей и ввода новых мощностей.

«При этом, подчеркну, затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей. Необходимы более гибкие решения», — сказал Путин.

Президент поручил правительству подготовить предложения по альтернативным механизмам финансирования, включая нормативные инновации и поддержку инвестиций в ТЭК.

Путин также сообщил, что российская энергосистема с установленной мощностью 270 ГВт остается одной из крупнейших в мире и работает стабильно. По его оценкам, мировая выработка электроэнергии удвоится в ближайшие 25 лет, причем 85% роста спроса придется на страны глобального Юга.

Также президент России заявил, что уровень газификации в РФ достиг 75%.

Ранее Путин заявил о перестройке логистики мирового энергорынка в сторону глобального Юга.