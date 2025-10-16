Путин высказался о темпах газификации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень газификации в РФ достиг 75%. Заявление главы государства на форуме «Российская энергетическая неделя» приводит РИА Новости.

«Если быть более точным — 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта», — рассказал Путин.

По словам Путина, за последние четыре года доступ к трубопроводному газу в России получили почти миллион домовладений. При этом он предположил, что в ближайшее время это число увеличится на 2 млн.

До этого глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что уровень газификации города составляет почти 96% и является одним из самых высоких в стране. По поручению президента России в северной столице было досрочно завершено строительство газопроводов до границ домовладений.

На природный газ приходится свыше 99,8% топливно-энергетического баланса Петербурга. Все городские котельные, ранее работавшие на угле или мазуте, переведены на газ и другие экологически чистые виды топлива.

Ранее прокуратура Забайкалья передала в суд дело о хищении 49 млн рублей при газификации.